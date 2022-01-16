شرطة الاحتلال تستجوب الضابط الذي قتل زميليه في قاعدة "النبي موسى"

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن الشرطة "الإسرائيلية" استجوبت الضابط الذي تسبب بقتل زميليه في قاعدة "النبي موسى" في مدينة أريحا بالضفة المحتلة.

وقال موقع "واي نت" العبري :"استجوبت الشرطة العسكرية في مقرها في "بيت ليد"، مساء اليوم، الضابط "الملازم ن"، المتهم بقتل رفاقه بالرصاص في قاعدة "النبي موسى".

وأضاف الموقع العبري :"تم استجواب الضابط المتهم لأول مرة لعدة ساعات، حيث قدم روايته للشرطة".

من جانبه قال الضابط المتهم خلال التحقيق معه "إنني اعتقدت أن زملائي الاثنين فلسطينيين حيث وجها أسلحتهم إلي، وأطلقوا النار، فيما رددت بإطلاق النار عليهم".

ومن المتوقع أن يتم استجواب ضباط كبار آخرين في لواء "الكوماندوز"، بمن فيهم قائد وحدة "إيجوز"، "المقدم أ"؛ للتحقيق في الحادثة.

وكان قد قُتل، صباح الخميس الماضي، ضابطين من وحدة "ايجوز" ب"لواء النخبة" في جيش الاحتلال الاسرائيلي، فيما زعمت إذاعة جيش الاحتلال، أن الحادث وقع نتيجة إطلاق نيران صديقة في قاعدة عسكرية بالأغوار.