تفاصيل رؤية "حماس" التي قدمتها للجزائر بشأن المصالحة الفلسطينية

قدمت حركة حماس، اليوم الأحد، رؤية متكاملة للجزائر حول المصالحة الفلسطينية، كما وتستعرض فيها الجهود السابقة في المصالحة، والتنازلات التي قدمتها من أجل إتمام المصالحة الوطنية.

وبحسب مصدر من "حماس" لقناة الميادين، فإن الرؤية تشمل "عدداً من الإصلاحات للوضع الفلسطيني الداخلي تتمثل في إعادة تشكل منظمة التحرير، وإنهاء التفرد في القرار الفلسطيني، وإجراء الانتخابات في الداخل والخارج".

وأكد المصدر، أن "رؤية حماس تشمل الحوار من دون شروط مسبقة".

الجدير بالذكر، أن ستة وفود من فصائل فلسطينية وصلت الجزائر، اليوم الأحد، لبحث ملف المصالحة، وتضم الفصائل: "فتح"، "حماس"، "الجهاد الإسلامي"،" الجبهة الشعبية"، "الجبهة الديمقراطية"، و"الجبهة الشعبية – القيادة العامة".

وكانت حركة حماس، قد أعلنت، تلقي رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، دعوة رسمية؛ لزيارة الجزائر، للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني.