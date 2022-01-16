محكمة "إسرائيلية" تصدر حكمًا بالسجن ضد عضو سابق في "الكنيست"

أصدرت "محكمة الصلح الإسرائيلية" في الناصرة، اليوم الأحد، حكمًا يقضي بسجن عضو سابق في "الكنسيت" بالسجن مع غرامة مالية بتهمة التزوير والاحتيال.

وقالت قناة كان العبرية: إن "محكمة الصلح في الناصرة حكمت على عضو الكنيست السابقة النائب حنين زعبي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية قدرها 75 ألف شيقل بتهمة التزوير، والاحتيال وغسيل الأموال".

واعتبرت القيادية في التجمع الوطني الديمقراطي داخل أراضي 48 حنين زعبي، في تصريح صحفي سابق، أن قرار ما يسمى بـ"النيابة العامة الإسرائيلية" تقديم لائحة اتهام ضدها بمثابة ملاحقة شخصية، ومحاولة جديدة لمحاصرة حزبها من خلال إعطاء صبغة جنائية لملف إداري في جوهره، ومرتبط بتمويل الحزب.