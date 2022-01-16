تظاهر المئات في "تل أبيب" ضد اتفاق "إقرار بالذنب" مع نتنياهو

تظاهر مئات "الإسرائيلين، مساء أمس السبت، في "تل أبيب" احتجاجا على اتصالات تجريها النيابة العامة؛ لتوقيع اتفاق محتمل بـ"إقرار بالذنب" مع رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية :"إن قرابة 200 من نشطاء اليسار في "إسرائيل" تظاهروا قرب منزل المدعي العام أفيحاي مندلبليت، مطالبين بعدم التوصل إلى أي اتفاق مع نتنياهو".

وهتف المتظاهرون خلال التظاهرة بعدة هتافات منها: "بيبي مجرم فاسد"، بالإشارة إلى نتنياهو.

من جانبها قالت هيئة البث "الإسرائيلية" (مكان ): "إنه في حال تم إبرام هذه الصفقة، سيتم شطب بند جريمة الرشوة من لائحة الاتهام، ليتم استبدالها بجريمة إساءة الائتمان".

وبينت هيئة البث، أن الحديث يدور عن فرض عقوبة العمل للصالح العام على نتنياهو، لعدة أشهر، مشيرةً إلى أنه في حال ثبتت تهمة الرشوة على نتنياهو، فإنه سيواجه عقوبة السجن لسنوات.

وأوضحت أنه في حال إبرام صفقة مع نتنياهو، فإن ذلك سيقتضي منه الابتعاد عن الساحة السياسية لفترة سبع سنوات.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة، والاحتيال، وإساءة الأمانة، في 3 قصايا، تنظر فيها المحكمة المركزية "الإسرائيلية" بالقدس، وهو ما ينفيه نتنياهو.

ويرأس نتنياهو حاليا، معسكر المعارضة "الإسرائيلية"، بصفته زعيم حزب "الليكود" اليميني المتطرف، وهو الحزب الأكبر في الكنيست الإسرائيلي.