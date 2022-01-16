التعليم في الأردن يؤجل موعد بدء دراسة الفصل الدراسي الثاني بسبب جائحة (كورونا)

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، اليوم الأحد، تأجيل الفصل الدراسي الثاني2021/2022 بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد في كافة محافظات الوطن.

وأوضحت التربية والتعليم الأردنية، أنها أجلت بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 للطلبة في المدارس ذات البرنامج الوطني للصفوف من الروضة، وحتى الصف الحادي عشر إلى 20 شباط المقبل، على أن يكون دوام الصف الثاني عشر (التوجيهي) في موعده وجاهيا في الأول من شهر شباط/فبراير 2022.

وفي أحدث إحصائية، سلجت الأردن اليوم الأحد،12 وفاة بين المصابين بفيروس (كورونا) و3493 إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1100967 إصابة.

ووفق موجز صادر عن وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد الوفيات إلى 12986 وفاة منذ بدء الجائحة.