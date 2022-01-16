33 إصابة خلال المواجهات بين الشبان والمستوطنين في برقة بنابلس

أصيب 33 شاباً بحالات اختناق، مساء اليوم الأحد، خلال تصديهم لهجوم المستوطنين على قرية برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص المطاطي و32 إصابة بالغاز خلال المواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس :"إن عشرات المستوطنين هاجموا منزل المواطن إياد راغب صلاح في المنطقة الغربية من القرية، وقد تصدى لهم الأهالي".

وأضاف دغلس :"إن مواجهات عنيفة اندلعت في المنطقة عقب تدخل جنود الاحتلال لحماية المستوطنين، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع".

وكان قد انتشر عدد من المستوطنين، مساء اليوم، قرب مدخل برقة على طريق جنين- نابلس "مستوطنة حومش" سابقاً، وهاجموا المركبات الأمر الذي أدى لتضرر عدد منها.

وأفادت مصادر محلية، بأن مساجد بلدة برقة شمال غرب نابلس ناشدت الأهالي في وقت سابق، للتوجه لمدخل القرية للتصدي لقطعان المستوطنين.

وتشهد منطقة برقة بشكل مستمر اعتداءات، واقتحامات متكررة للمستوطنين منذ أكثر من شهر، تحت حماية قوات الاحتلال، فيما يتصدى الشباب الثائر لهجمات المستوطينين الذين يحاولون إعادة بناء مستوطنة "حومش" المخلاة".