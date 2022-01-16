أبو بكر يدعو لتشكيل لجنة طبية دولية فلسطينية لمتابعة حالة الأسير أبو حميد

دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، مساء اليوم الأحد، المجتمع الدولي وتحديداً منظمة الصحة العالمية؛ لتشكيل لجنة طبية دولية فلسطينية، لمتابعة الحالة الصحية للأسير البطل ناصر أبو حميد.

واستنكر أبو بكر التجاهل الدولي المقيت لحالة الأسير أبو حميد، مؤكداً أن تجاهل طلب الهيئة تشكيل لجنة طبية دولية فلسطينية، يتماشى مع عدم تجاوب محكمة الاحتلال العسكرية، وما يسمى "لجنة الإفراج المبكر" بعدم الموافقة على طلب الهيئة بالإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد لأسباب صحية.

وقال :" حجم الاستهتار بحالة ناصر من قبل سلطات الاحتلال يعبر عن مدى الاستخفاف بالمجتمع الدولي ومؤسساته، وان تحديد يوم التاسع من شباط القادم للنظر في التماس الهيئة للإفراج عن ناصر، بمثابة دليل قاطع على تصميم الاحتلال للاستمرار بهذه الجريمة الحاقدة".

وأضاف أبو بكر :"إن التحسن الطفيف الذي طرأ على حالة ناصر، وخروجه من حالة الغيبوبة مع الإبقاء على تنويمه مغناطيسياً، يتطلب منا أن نضغط بكل الوسائل، والطرق لوصول اللجنة الطبية الى مستشفى برزلاي، ومعاينة حالة ناصر بكل تفاصيلها".