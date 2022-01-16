بالفيديو الكويت تطلق سراح الطيار أحمد عاشور

أطلقت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، سراح الطيار الكابتن أحمد عاشور بعد اعتقال دام سنوات، بعد إدانته في تغريدة على حسابه على تويتر عملية "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية ضد اليمن منذ عام 2015.

وأوضحت وسائل إعلام محلية كويتية، أن عملية الإفراج عن عاشور لم يأت بكتاب عفو أو مرسوم، بل جاء بعد انقضاء عقوبة السجن كاملة دون أي وساطات، أو تدخلات من النواب أو أي شخصيات كويتية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر لحظة الإفراج عن عاشور وسط ترحيب كبير من ذويه.

فيديو| لحظة الافراج عن الكابتن أحمد عاشور المحبوس بسبب تغريدات pic.twitter.com/QIuL5N41OS — خبر عاجل (@Breakingkw) January 16, 2022

وأصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، في تاريخ 16 إبريل عام 2016 ، أمرًا قضائيًا قررت خلاله حبس الكابتن أحمد عاشور، لمدة عامين مع وقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات وكفالة بقيمة 100 دينار كويتي.