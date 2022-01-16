الاحتلال يصدر أمراً إدارياً جديداً بحق الأسير أبو هواش تمهيداُ للإفراج عنه

قررت محكمة الاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم الأحد، إلغاء تجميد الاعتقال الإداري للأسير هشام أبو هواش، وإصدار أمر اعتقال إداري آخر.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن " الاحتلال يقرر إلغاء تجميد الاعتقال الإداري للأسير هشام أبو هواش، وإصدار أمر اعتقال إداري ينتهي في 26 شباط القادم، وذلك وفقا للاتفاق الذي تم بعد معركة الإضراب التي خاضها، واستمرت لمدة 141 يوما رفضا لاعتقاله الإداري".

وأوضح النادي، أن إدارة السجن قررت نقل الأسير أبو هواش من مستشفى "أساف هروفيه" إلى سجن "الرملة" رغم إصابته بفيروس "كورونا"، وحاجته لمتابعة صحية

يذكر أن الأسير أبو هواش سجل انتصاراُ على الاحتلال يقضي بالإفراج عنه يوم الـ26فبراير/شباط المقبل، بعد إضراب مفتوح عن الطعام استمر لمدة 141 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.