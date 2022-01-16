"التعليم بغزة": استئناف الدراسة ليوم غدٍ الإثنين وفق جدول خمس حصص لكل فترة

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، استئناف الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث الدولية ورياض الأطفال وكذلك مؤسسات التعليم العالي يوم غدٍ الإثنين الموافق 17 يناير 2022.

وقالت الوزارة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه :" بناء على توصيات اللجنة المشتركة المختصة بمتابعة انعكاس الطقس على العملية التعليمية، وبالتشاور مع لجنة طوارئ الشتاء الحكومية، التعليم بغزة تقرر استئناف الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث الدولية ورياض الأطفال وكذلك مؤسسات التعليم العالي يوم غد الإثنين الموافق 17 يناير 2022، على أن تبدأ الدراسة في المدارس الساعة الثامنة صباحا وفق جدول بواقع خمس حصص لكل من الفترتين الصباحية والمسائية حسب الجدول المرفق وذلك حتى يوم الخميس القادم الموافق 20 يناير 2022.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها، أعطت لجان الطوارئ في المديريات الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص مدرسة أو مجموعة مدارس حال اقتضى الأمر ذلك في أي من مديريات التعليم.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي:

➖ بناء على توصيات اللجنة المشتركة المختصة بمتابعة انعكاس الطقس على العملية التعليمية، وبالتشاور مع لجنة طوارئ الشتاء الحكومية، تقرر استئناف الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث الدولية ورياض الأطفال وكذلك مؤسسات التعليم العالي يوم غد الإثنين الموافق 17 يناير 2022، على أن تبدأ الدراسة في المدارس الساعة الثامنة صباحا وفق جدول بواقع خمس حصص لكل من الفترتين الصباحية والمسائية حسب الجدول المرفق وذلك حتى يوم الخميس القادم الموافق 20 يناير 2022.

➖ يترك للجان الطوارئ في المديريات اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص مدرسة أو مجموعة مدارس حال اقتضى الأمر ذلك في أي من مديريات التعليم.