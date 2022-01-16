بالصور العمل الخيري لــ "الجهاد" يوزّع أغطية شتوية على متضرري المنخفض بغزة

نفذت لجنة المؤسسات والعمل الخيري التابعة لدائرة المنظمات الشعبية والأهلية لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، مشروع توزيع الأغطية الشتوية بالتزامن مع المنخفض العميق الذي يضرب القطاع في إطار مشاريعها الإغاثية المتواصلة لإسناد الأسر المتعففة في قطاع غزة، في إطار مشاريعها الإغاثية المتواصلة لإسناد الأسر المتعففة في قطاع غزة.

وقال مسؤول اللجنة منذر عزام إن لجنته وفي إطار التزامها الأخلاقي والإنساني والشرعي تجاه أبناء شعبنا المحاصرين في قطاع غزة، تواصل منذ بدء المنخفض الجوي الحالي تنفيذ العديد من المشاريع الإغاثية العاجلة للأسر المتعففة والمتضررة من المنخفض في مختلف محافظات القطاع.

وأوضح عزام أنه وخلال الساعات القليلة الماضية تمكنت اللجنة من تنفيذ مشروعي توزيع النايلون لتغطية أسطح "الإسبست" و"الزينقو" المتضررة، والأغطية الشتوية، إلى جانب المساعدات العينية الأخرى والتي طالت مئات الأسر.

وأكد عزام أن لجنة المؤسسات والعمل الخيري في حركة الجهاد الإسلامي، ومن خلال طواقمها العاملة في مختلف محافظات القطاع، ستواصل خلال الأيام المقبلة تنفيذ المزيد من المشاريع الإغاثية لتعزيز صمود أبناء شعبنا، وهو ما يعتبر جزء لا يتجزأ من شعور الحركة الأخلاقي والإنساني تجاه شعبنا.

وثمّن عزام جهود كل من ساهم في إنجاح هذه المشاريع، داعيا الميسورين من أبناء شعبنا إلى إحياء ثقافة التكافل الاجتماعي لإغاثة الأسر المتعففة.















