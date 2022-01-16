برنامج تعليمي لطلبة المدارس في "إسرائيل" بهدف تطوير السلاح

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، النقاب عن إعداد برنامج تعليمي لتأهيل طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية في المدارس "الإسرائيلية"، لتطوير برامج في الهندسة والتكنولوجيا، بهدف إنتاج أسلحة تكنولوجية متطورة.

وبحسب الصحيفة، فإن وزارة التربية والتعليم ووزارة الأمن في "إسرائيل"، وبالتعاون مع "الشاباك" و"الموساد"، تطوران برنامجا تعليميا لتأهيل طلبة من المرحلتين اللإعدادية والثانوية، بين أجيال 14-15 عاما، في مسار تعليمي يستمر لغاية 12 عاما، وذلك عبر تطوير برامج تعليم في الهندسة والتكنولوجيا، ودمج هؤلاء الطلاب في الوحدات التكنولوجية للجيش و"الموساد" و"الشاباك".

ووفقا للتقرير، فإن التعليم يبدأ عبر مدرسة داخلية في مستوطنة كتسرين في الجولان السوري المحتل ويمتد على 12 عاما، ويشمل دراسة هندسة الكهرباء للقب الأول في معهد الهندسة التطبيقية "التخنيون"، والخدمة العسكرية لست سنوات.

ولفت التقرير إلى أن عملية التصنيف والقبول لهذا البرنامج بدأت الأسبوع الماضي، وأن بدء تطبيق البرنامج التعليمي سيكون في السنة الدراسية القادمة.