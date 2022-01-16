أكلات شتوية لذيذة يمكن اعدادها في البيت بكل سهولة، تتنوع الأكلات في فصل الشتاء، وخاصة التي تحمل في جعبتها سعرات حرارية لتدفئة قلوب وصدور الناس، فهذه الأيام تشهد البلاد منخفضات وموجات صقيع وأجواء باردة، ودرجات حرارة متدنية جدا تحتاج إلى أكلات ومشروبات شتوية ساخنة لتدفئة الأجساد ومواجهة البرد القارص وخاصة عند الإجازة وتجمع أفراد العائلة الواحدة، كما أن لها فوائد صحية كبيرة جدا لصحة الإنسان، فضلا عن مذاقها الطيب والدافئ.

وتبحث ربة المنزل عبر الانترنت عن أنواع وأشكال أكلات شتوية لذيذة يمكن اعدادها في البيت بكل سهولة، وخاصة الأكلات التي تحتوي على فوائد كبيرة لصحة وجسم الإنسان، وهنا يوفر لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عناء البحث عن أكلات شتوية يمكن إعادة في الشتاء لمواجهة البرد القارص وخاصة في هذه الأجواء.

أكلات شتوية لذيذة يمكن اعدادها في البيت بكل سهولة

ويمكن لربة البيت إعداد الكثير من الأكلات الشتوية في المنزل دون الحاجة لطلبها من الأسواق أو المحال التجارية، ولكنها تكون أحيانا بحاجة إلى خطوات لإعدادها بالشكل المطلوب والمناسب، ولإخراجها بشكل رائع وطعم شهي.

أكلات شتوية لذيذة

وتعد شوربة العدس من أهم المأكولات الشتوية، إذ يزيد الطلب عليها أضعاف الأعداد مقارنة بالصيف.

يُعد العدس من أهم وأشهر الأكلات الشتوية، لما له من فوائد صحية مهمة للجسم، إذ يحتوي على فيتامينات وعناصر غذائية كفيتامينات “أ.ب. ج” ونسبة عالية من الحديد والألياف والبوتاسيوم.

كما أن للعدس قدرة كبيرة على مواجهة الأمراض المصاحبة لفصل الشتاء والوقاية من التعرض لنزلات البرد، ويسهم في النوم باسترخاء ويزيل القلق والتوتر ويمنح الجسم التدفئة والطاقة.

أكلات شتوية لذيذة يمكن اعدادها في البيت

البطاطا الحلوة الساخنة من أفضل الأطعمة التي يمكنك أن تناولها في فصل الشتاء، وذلك لأنها من أفضل مضادات الأكسدة، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الكاروتين، ومن الألياف، وتساعد على منع خلايا الجسم من التلف وتقي من سرطان الجلد والرئة والبروستاتا، وتمد الجسم كذلك بكمية كبيرة من الطاقة التي تساعده على التدفئة، لذا احرص على تناولها بشكل مستمر في فصل الشتاء، كما أنها تعد بطريقة سهلة وهي ليست مكلفة ماليا.