التعليم بغزة لـ"فلسطين اليوم": سنصدر خلال الساعات المقبلة بياناً بشأن دوام طلبة المدارس ليوم غدٍ الاثنين

أكدت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، أنها تعكف على إصدار بيان خلال الساعات المقبلة، توضح فيه انتظام الدوام المدرسي من عدمه ليوم غداً الإثنين.

وأوضح مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي في الوزارة أحمد عايش النجار، أن الوزارة ومنذ الصباح عقدت عدة اجتماعات لمناقشة الاحوال الجوية وطبيعية الدوام المدرسي لاتخاذ القرار المناسب بهذا الامر.

ولفت النجار خلال حديث لـ" فلسطين اليوم"، إلى أن الوزارة ستصدر بيانها الخاص بطبيعية انتظام العملية التعليمية ليوم غدٍ الإثنين خلال الساعات القادمة.

وعلقت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، الدراسة لليوم الأحد، في المدارس الحكومية ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ورياض الأطفال للطلبة والهيئات التدريسية نظرا لسوء الأحوال الجوية.".

وتعرض عشرات طلبة المدراس للغرق، أمس السبت، أثر ارتفاع منسوب المياه في الشوارع الرئيسية والمؤدية لأماكن مدارسهم، الأمر الذي أحدث حالة من الغضب والاستنكار لدى اولياء أمور الطلبة، فضلاً عن تداول نشطاء ومصورين لعدد من مقاطع الفيديو والصور التي تظهر غرق الطلاب، الامر الذي دفع رواد مواقع التواصل لتناول كافة جوانب الموضوع.