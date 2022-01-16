"برشلونة" يهدد "ديمبلي" بإرساله للمدرجات

كشف الصحفي جيرارد روميرو، عن آخر تطورات تجديد عقد نجم برشلونة الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم.

وأكد روميرو، أن ديمبيلى يريد إجمالي 200 مليون يورو على مدى 5 سنوات، بالإضافة الى 20 مليون يورو لوكيل أعماله، و20 مليون يورو كمكافاة توقيع.

وأضاف المصدر أن برشلونة أبلغ عثمان ديمبيلى أنهم سحبوا عرض تمديد عقده، كما أن النادي هدد اللاعب بأنه لن يلعب مجدداً لبرشلونة وسيتم ارساله للمدرجات.

وأتم المصدر أن النادي الكتالوني لا يفكر في بيع اللاعب في الميركاتو الشتوي الحالي.

ومن جانبها قالت صحيفة " سبورت " الكتالونية، إن نادي برشلونة يفكر في فسخ تعاقده مع اللاعب .