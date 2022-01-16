جامعة الإسراء تعلن موعد مؤتمرها العلمي الدولي المحكم

أعلنت جامعة الإسراء – فلسطين، موعد مؤتمرها العلمي الدولي الإلكتروني الموسوم بعنوان "التعليم والتدريب المهني والتقني بين تحديات الواقع واستشراف المستقبل" المزمع عقده يومي الثامن عشر والتاسع عشر من شهر مايو لعام 2022، تحت رعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا.

ويأتي مؤتمر الجامعة بالتعاون مع مركز لندن للبحوث والاستشارات الاجتماعية في بريطانيا، وجامعتي الأنبار وميسان في العراق، وجامعة سليمان الدولية في تركيا ومنصة إيفاد في الأردن، ومركز التعددية الثقافي الأسترالي - سيدني بالإضافة لمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة.

وقال الدكتور عبد الفتاح قرمان رئيس المؤتمر إن المؤتمر يهدف إلى التعريف بواقع التعليم المهني والتقني في مؤسسات التعليم العالي، واستكشاف دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في عملية التطوير.

ونوَّه إلى أن المؤتمر يناقش عدة محاور منها: واقع التعليم والتدريب المهني والتقني، وتحديات التعليم والتدريب المهني والتقني في ضوء جائحة كورونا، ومحور خاص بتقديم رؤية استشرافية حول التعليم التقني والمهني في فلسطين والوطن العربي.

وتوجه د. قرمان بالشكر إلى إدارة الجامعة ممثلة برئيس الجامعة وراعي المؤتمر الأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا، على دعمها المتواصل وتوفير كافة متطلبات النجاح للمؤتمر، مشيداً بجهود جميع اللجان العاملة في المؤتمر، ومثنياً على دور الجهات والمؤسسات العربية والدولية الشريكة في المؤتمر.

ومن الجدير بالذكر أن استقبال الملخصات الخاصة بالمؤتمر سيتم استلامها عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] ، فيما سيكون آخر موعد لاستقبال البحوث والمداخلات كاملة هو 1-5-2022، ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة المؤتمر