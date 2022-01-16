بالفيديو والصور الصياد أصبح فريسة.. حيوان يُحوّل رحلة صيد إلى مأساة!

باغت حيوان الـ "أيل"، صيادا بولنديا بهجوم سريع، وحول رحلة صيده إلى مأساة كبرى، بعد أن أصابه في عينه، وتم نقله إثرها إلى المستشفى.

وأظهر مقطع مصور، لحظة هجوم الأيل الخائف على الصياد ليسزيك كامينيسكي، وإصابته بجرح بالغ في عينه.

وكان الصياد ليسزيك كامينيسكي، في رحلة صيد جماعية في الغابات بالقرب من تشيلم، جنوب شرقي بولندا، عندما صادف الحيوان المذعور المختبئ.

وأظهر الفيديو، أن الصياد كان يمشي نحو الأيل حاملا بندقيته مرفوعة حيث باغته الحيوان البري من بين الأعشاب وأوقعه أرضا.

ونشر الصياد لاحقا صورا له على مواقع التواصل الاجتماعي والدم يسيل من عينه المتضررة، كما أظهرت الصور بندقيته ملقاة على الأرض وملطخة بالدم.