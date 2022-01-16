بالصور طالع: قرار هام من ديوان الموظفين بشأن غير الحاصلين على لقاح "كورونا".

أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة، الأحد 16/1/2022، إيقاف كافة خدماته للمواطنين والموظفين غير الحاصلين على لقاح "كورونا".

وأفاد ديوان الموظفين، أن القرار جاء استناداً إلى قرار لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها رقم (156) المنعقدة بتاريخ 1/12/2021، والخاص بتكليف الوزارات والمؤسسات لحكومية بربط الخدمات الحكومية التي يتلقاها المواطنون بالحصول عل التطعيم الخاص بفيروس كورونا.

ووفقاً للديوان، فيشمل القرار المتقدمين للمسابقات الوظيفية بكافة مراحلها بعد 72 ساعة من تاريخ هذا التنويه.

وتأمل الديوان من المواطنين والموظفين الراغبين في الاستفادة من خدمات الديوان المختلفة الإسراع في تلقي التطعيم.

ونوه الديوان، إلى المواطنين والموظفين الذين يمنع تطعيمهم لظروف صحية مراجعة وزارة الصحة – دائرة الطب الوقائي، للحصول على كتاب يفيد بأسباب منع تلقي التطعيم الخاص بفيروس كورونا ومن ثم مراجعة ديوان الموظفين.



