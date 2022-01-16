إصابة شاب بجروح خطيرة بجريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

أصيب شاب (27 عاما)، الليلة الماضية، من بلدة الرينة بجروح وصفت بأنها خطيرة بجريمة إطلاق نار بالناصرة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وأفادت مصادر محلية، بأن المصاب تعرض لإطلاق نار من سيارة عابرة في مفرق الخانوق بالناصرة.

وقال الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء": "تلقينا بلاغا الساعة 16:38 حول مصاب في حادث عنف بشارع بولس السادس في الناصرة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة".

هذا وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإيطالي في المدينة لتلقي العلاج.

وفتحت قوات الاحتلال ملفًا للتحقيق في ملابسات الجريمة، مدعية أن الخلفية نزاع بين أصحاب سوابق جنائية، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به. وفق قولها.