د. الشخرة : دخلنا الموجة الخامسة من كورونا ونأمل أن نتخطاها بأقل الخسائر

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة رام الله بالضفة المحتلة، الدكتور كمال الشخرة اليوم الأحد 16/1/2022 ، أن فلسطين دخلت الموجة الخامسة من فيروس كورونا، ونأمل أن نتخطاها بأقل الخسائر، معتبراً أن ارتفاع الحالات أصبح كبيراً مقارنةً بالنسبة المئوية .

وقال د. الشخرة خلال تصريحات لـ"صوت فلسطين"، وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن إصابات "أوميكرون" وصلت لـ700 حالة، وسيتم الإعلان اليوم أو غداً عن حالات جديدة، وخاصةً أن يتم أخذ عينات لجميع القادمين لفلسطين والمخالطين .

وأوضح د. الشخرة، أن الإصابات أصبحت في كل محافظات الوطن، والانتشار السريع أصبح خطيراً وخاصةً على الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح، ولابد من أخذ مزيدٍ الحيطة والحذر .

واعتبر، أن النسبة المئوية ارتفعت في عدد من المحافظات فبلغت 20% و30% مقارنة بالسحوبات التي يتم أخذها للمصابين ، ونسب مقلقة وتتخطى الإصابات السابقة.

وكان د. الشخرة، أعلن عن تسجيل 222 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور في فلسطين إلى 699 إصابة.