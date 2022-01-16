يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 16/1/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية مع استمرار انخفاض الدولار الأمريكي.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وبجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 181.75 شيكل $58.49

سعر الذهب عيار 22 166.61 شيكل $53.62

اسعار الذهب عيار 21 159.04 شيكل $51.18

اسعار الذهب عيار 18 136.32 شيكل $43.87

سعر الذهب عيار 14 106.02 شيكل $34.12

سعر الذهب عيار 12 90.88 شيكل $29.25

اسعار أوقية الذهب 5,653 شيكل $1,819

اسعار جنيه الذهب 1,272 شيكل $409.45

اسعار كيلو الذهب 181,754 شيكل $58,492

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

15 يناير 181.75 159.04 136.32 106.02 90.88

14 يناير 181.61 158.92 136.21 105.94 90.81

13 يناير 182.33 159.54 136.75 106.36 91.16

12 يناير 182.62 159.80 136.97 106.53 91.31

11 يناير 182.34 159.55 136.75 106.36 91.17

10 يناير 181.91 159.18 136.43 106.11 90.96

9 يناير 180.08 157.57 135.06 105.05 90.04

8 يناير 180.10 157.59 135.08 105.06 90.05

7 يناير 179.87 157.39 134.91 104.93 89.94

6 يناير 179.18 156.79 134.39 104.52 89.59