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تفاصيل الخبر
بالصور
شاهد: أجواء شتوية جميلة في رحاب المسجد الأقصى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:47 ص
16 يناير 2022
أجواء شتوية جميلة في رحاب المسجد الأقصى
#القدس العاصمة
#المسجد الأقصى
#حالة الطقس
#طقس فلسطين
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