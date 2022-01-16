بالصور شاهد: أجواء شتوية جميلة في رحاب المسجد الأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:47 ص
16 يناير 2022
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أجواء شتوية جميلة في رحاب المسجد الأقصى

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