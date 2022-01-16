الضفة : عزوف الأهالي عن إرسال أبنائهم للمدارس مع استمرار الحالة الجوية الصعبة

بالرغم من قرار وزاره التربية والتعليم في الضفة الغربية بعدم تعليق الدوام الدراسي لليوم الاحد( 16 يناير/ كانون ثاني) بسبب الاحوال الجوية الصعبة السائدة في فلسطين، إلا ان معظم الأهالي أتخذوا القرار بعدم إرسال أطفالهم الى المدارس، وإبقائهم في المنازل.

وكانت وزاره التربية والتعليم بالضفة الغربية أوكلت مسؤولية اتخاذ القرار بتعطيل الدوام من عدمه الى المديريات والمحافظات، فكان قرار كل من محافظات نابلس وطولكرم ورام الله والبيرة بأن يكون الدوام اليوم كالمعتاد، على أن يتم تقييم الحالة الجوية مساء اليوم بخصوص يوم غدا الاثنين، حيث سيشتد المنخفض الجوي أكثر، فيما أعلن محافظ محافظة سلفيت عن تأخير الدوام الدراسي ساعة فقط.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية .

ويتوقع أيضا أن تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجا .

ويوم غدا الاثنين تستمر الأجواء الباردة، ويكون الجو صافياً بوجه عام وشديد البرودة في معظم المناطق حيث متوقع تشكل الصقيع و الانجماد في معظم المناطق خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وساعات المساء والليل حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبحسب مدير دائرة الأرصاد الجوية المهندس يوسف أبو أسعد سيستمر تأثير المنخفض الجوي حتى يوم الأربعاء المقبل وانخفاض دراجات الحرارة دون معدلها السنوي، حيث يتوقع أن تتوقف الأمطار يومي الخميس و الجمعة مع استمرار الأجواء الباردة.

وحذر أبو أسعد من خطر تشكل السيول ومن خطر تشكل الصقيع والانجماد في الصباح الباكر وساعات الليل.

ومن المتوقع أن تشكل درجات الحرارة هذا اليوم إلى 8 في القدس، وتنخفض في ساعات الليل إلى 1، وتوقع أن تصل إلى صفر مئوي في محافظة رام الله و البيرة.

ولكن هذا الانخفاض في دراجات الحرارة والرياح الجافة و الباردة فإنه لا يحتمل سقوط الثلوج وفقا لأبو أسعد، فالمتوقع أن تبقى الأجواء صافية ولن تتشكل الغيوم بالرغم من انخفاض درجات الحرارة.

وحذر الدفاع المدني المواطنين من تشكل السيول نتيجة غزارة الأمطار، وخاصة السائقين، مطالبين بضرورة أخذ مسافة الأمان بين المركبات خلال القيادة على الشوارع، وأيضا حذر من درجات الحرارة المنخفضة التي تضطر المواطنين من استخدام كافة وسائل التدفئة، وضرورة مراقبتها وأخذ الحيطة و الحذر بالتعامل معها.

كما وجه الدفاع المدني تحذيرا إلى قطاع الزراعي ومربي المواشي و الدواجن اخذ الحيطة و الحذر بسبب خطورة تشكل الانجماد يومي الاثنين و الثلاثاء.