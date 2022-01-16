طقس فلسطين : استمرار تأثير المنخفض الجوي ودرجات التجمد تبلغ ذروتها مساءً

يتواصل المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة والاراضي الفلسطينية اليوم الأحد 16/1/2022 ،وسط استمرار تأثير المنخفض والامطار وقتها حتى عصر اليوم حيث تضعف الفعالية عن الشمال ثم عن الوسط ثم تتلاشى لاحقاً عن الجنوب، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل حاد لتصل الى الصفر في الجبال العالية ودون الـ 4 درجات في معظم المناطق نتيجة تدفق لهواء قطبي المنشأ، ويحذر من خطر تشكل الصقيع والانجماد في مناطق عديدة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية نهاراً تتحول الى شمالية شرقية ليلاً، والله تعالى أعلم

غداً الاثنين 17/1/2022 إنخفاض آحر على درجات الحرارة بالتزامن مع تدفق رياح قطبية شديدة البرودة لكنها جافة ،ومن المتوقع أن يسود جو مستقر وشديد البرودة نهاراً خاصة في المناطق الجبلية. ومع ساعات المساء والليل تهبط الحرارة بشكل حاد ويحذر من خطر تشكل الصقيع والإنجماد في مناطق واسعة من البلاد وحرارة صفرية ودون الصفر في العديد من المناطق. الرياح تكون شرقية اى شمالية شرقية. والله تعالى أعلى وأعلم.