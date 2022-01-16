سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري الاحد 16 يناير 2022

بلغ متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية، وفقا لموقع البنك المركزي المصري اليوم الاحد 16 يناير 2022، 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار، عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 17 بنكا، منها التجارى الدولى، والقاهرة، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، والمصرف العربي الدولي، HSBC، بلوم مصر، وعودة، المصري الخليجي، المشرق، والعربي الأفريقي.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

كما استقر متوسط سعر اليورو الأوروبى، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، عند نحو 17.94 جنيه للشراء، و 18.06 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.62 جنيه للبيع.

و استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري، 51.80 جنيه للشراء، و 52.25 جنيه للبيع.