أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 16 يناير 2022

تراجعت أسعار الذهب في الكويت اليوم الاحد 16 يناير/ كانون الثاني 2022، رغم عطلات أسواق المعادن النفيسة عالميا.

و انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت اليوم ليسجل 17.66 دينار (85.49 دولار) مقابل 17.73 دينار (58.75 دولار)، أمس.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت اليوم إلى 15.45 دينار (51.18 دولار) مقابل نحو 15.52 دينار (51.40 دولار)، أمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت اليوم إلى 13.25 دينار (43.87 دولار) مقابل 13.30 دينار (44.06 دولار)، أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الكويت اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 10.30 دينار (34.12 دولار) مقابل 10.35 دينار (34.26 دولار)، أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 ليسجل 8.83 دينار (29.25 دولار) مقابل نحو 8.87 دينار (29.37 دولار).

ونزل سعر الأوقية (الأونصة) خلال تعاملات اليوم إلى 549.22 دينار (1,819 دولارا) مقابل 551.55 دينار (1827 دولارا)، أمس.

ونزل سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم ليسجل 123.62 دينار (409.45 دولار) مقابل 124.15 دينار (411.19 دولار)، أمس.