استدعاءات صهيونية لكوادر من الجهاد في رام الله

أقدمت مخابرات الاحتلال الصهيونية على حملة استدعاءات بحق قادة ومحررين من حركة الجهاد الإسلامي في بلدة كفر نعمة قضاء رام الله.

واستهدفت الحملة المحررين، القيادي أحمد دار نصر (58 عاماً)، وأمضى في سجون الاحتلال ما يقارب 5 سنوات، وكان من المبعدين إلى مرج الزهور عام 1992م.

والمحرر رفعت خليفة (37 عاماً)، وهو شقيق الشهيد القائد رياض خليفة، وأمضى ثلاث سنوات في سجون الاحتلال.

والمحرر خالد عطايا (45 عاماً)، وأمضى 3 سنوات في سجون الاحتلال على فترات.

والمحرر ساجي عطايا (33 عاماً)، وأمضى سنتين ونصف في سجون الاحتلال و8 أشهر في سجون السلطة.

إضافة إلى الشاب جهاد أبو عادي (24 عاماً)، وهو أول استدعاء يتعرض له من قوات الاحتلال.

وأكد الأخوة، أنهم تعرضوا لحملة اقتحامات عنيفة وهمجية، خلال الفترة الماضية، وتهديدات من ضابط المنطقة، بالاعتقال في المرة القادمة.

يذكر أن مخابرات الاحتلال تقوم بحملة اقتحامات واستدعاءات واسعة بحق قادة وكوادر محررين في عدد من مدن وقرى الضفة المحتلة.