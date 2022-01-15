بايرن ميونخ يحقق فوزاً كبيراً على كولن

حقق فريق بايرن ميونخ ، اليوم السبت، فوزا كبيراً على مضيفه كولن بتسجيلة رباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وبهذا الفوز، رفع البايرن رصيده في الصدارة إلى 46 نقطة، فيما توقف رصيد كولن عند 28 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب الفرق.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف؛ للبايرن في الدقائق الـ 9 و62 و74، فيما تكفل زميله الفرنسي كورينتين توليسو بتسجيل الهدف الرابع للبايرن في الدقيقة الـ25 من عمر اللقاء.

وبحسب الإحصاءات، وصل اللاعب ليفاندوفسكي إلى 300 هدفا على مدار مسيرته في الدوري الألماني بعدما أن خاض 369 مباراة بقميصي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.