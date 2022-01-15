مسلح يحتجز عدة رهائن داخل كنيس "يهودي" في ولاية تكساس

قالت إذاعة الجيش "الإسرائيلي" مساء اليوم السبت: "إن مسلح يحتجز عدة رهائن داخل كنيس يهودي تابع للجالية الإسرائيلية في تكساس الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بوجود رجل مسلح يحتجز عدداً من الرهائن في كنيس" يهودي" في مدينة كوليفيلي في ولاية تكساس الأمريكية.

من جانبها أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية تكساس أنها تقوم بإجلاء السكان من أحد أحياء المدينة، وأنها أرسلت قواتها إلى المنطقة عقب حادثة احتجاز الرهائن.

وأفادت الشرطة، أن قوات خاصة تابعة لها تتعامل مع حدث احتجاز الرهائن داخل الكنيس اليهودي في ولاية تكساس.