مديرية التربية برام الله تصدر تعميماً مهماً بخصوص دوام المدارس

أصدرت مديرة التربية والتعليم في محافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم السبت، تعميماً مهماً لمديرين، ومديرات المدارس الحكومية والخاصة.

جاء ذلك في ظل الحالة الجوية السيئة التي تسود فلسطين هذه الأيام ، وتعليقاً على ما يتم تداوله حول الأحوال الجوية المتوقعة في الأيام القادمة.

وأكدت مديرة التربية برام الله أنه استناداً لقرارت وزير التربية والتعليم، فقد تقرر أن يكون الدوام كالمعتاد باستثناء الحالات التي يعلن عنها من المديرية، أو الوزارة بعكس ذلك.

وأشارت المديرة إلى أن أولياء الأمور يتحملون مسؤولية دوام أبنائهم من حيث التوقيت، وآلية الوصول للمدارس وفق الظروف الموضعية وبما يضمن سلامتهم.

ولفتت إلى سريان العمل بهذه الاجراءات خلال الأيام القادمة وفي أي ظروف استثنائية قادمة.