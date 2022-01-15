الصحة الأردنية: تسجيل 15 وفاة و2387 إصابة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 15 وفاة و2387 إصابة جديد بفيروس كورونا في المملكة.

وأكدت الصحة الأردنية أنه بلغت نسبة الفحوصات الايجابية 8.83%، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 25312 حالة.

وأوضحت أنه بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات 69 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 62 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 599 حالة.

من جانبها، أعلنت اللجنة الوطنية الأردنية للأوبئة أن 40% من إصابات فيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير كانت بمتحور "أوميكرون".