محدث الأمطار والمنخفض الجوي يعطلان المسيرة التعليمية في غزة

أعلنت عدد من الجامعات في قطاع غزة مساء اليوم السبت عن تعليق الدوام الإداري و الأكاديمي يوم غدٍ الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

من جهتها أعلنت جامعة الإسراء تعليق الدوام يوم غدٍ الأحد بسبب الأحوال الجوية، وذلك حفاظًا على سلامة العاملين فيها.

كما أعلنت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية عن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي ليوم الأحد على أن يتم ترحيل كافة الامتحانات التي كانت مقررة لهذا اليوم إلى يوم الثلاثاء الموافق 25/01/2022.

و بدورها أعلنت المعاهد الأزهرية في فلسطين عن تعليق الدوام الدراسي للعاملين والطلبة في جميع فروع المعاهد بقطاع غزة يومي غدًا الأحد وبعد غدٍ الاثنين نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

الجامعة الاسلامية بغزة بدورها، أعلنت تعليق الدوام الاداري والاكاديمي في الجامعة الاسلامية بغزة نظرا لسوء الاحوال الجوية غداً الأحد الموافق 16/01/2022 على أن يتم ترحيل كافة الامتحانات التي كانت مقررة يوم غد إلى يوم السبت الموافق 22/01/2022 .

و في وقت لاحق أعلنت إدارة جامعة الأقصى عن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي في الجامعة يوم غدٍ الأحد نظراً لسوء الأحوال الجوية، على أن تؤجل اختبارات الغد الى يوم الأحد الموافق 30-1.

كما قررت جامعة الأزهر تعلق الدوام الجامعي غداً الأحد الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٢ بسبب سوء الأحوال الجوية.

و قالت الجامعة إنه نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على سلامة العاملين والطلبة، تقرر تعليق العمل الأكاديمي والإداري غداً الأحد الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٢، وتؤجل امتحانات يوم الغد لما بعد جداول الامتحانات المعلنة.

و أعلنت جامعة فلسطين تعليق الدوام الإداري والأكاديمي ليوم غدٍ الأحد، على أن يتم تأجيل كافة الامتحانات التي كانت مقررة يوم غدٍ إلى يوم السبت 22/01/2022، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.