اشتباكات بين مقاومين وجنود الاحتلال في بيتا بنابلس

وقعت اشتباكات بين مقاومين وجنود الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخمبس قرب جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في نابلس، بوقوع تبادل لإطلاق نار بين مقاومين وجنود جيش الاحتلال في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

وتندلع بشكل شبه يومي مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، وفي كثير من الأحيان يشارك مقاومون في هذه المواجهات من خلال إطلاق الرصاص والاشتباك مع جنود الاحتلال.

وقدمت بلدة بيتا في نابلس 9 شهداء ومئات المصابين، منذ اندلاع المواجهات شبه اليومية في البلدة في منتصف يونيو الماضي، احتجاجا على إقامة البؤرة الاستيطانية "أفيتار".

وسعى الشباب الثائر لتطوير أساليبهم في مقاومة الاحتلال، وخاصة خلال فعاليات الإرباك الليلي، منها تفجير براميل صوتية كبيرة قبالة حواجز الاحتلال، كما يطلقون المفرقعات والألعاب النارية باتجاه جنود الاحتلال الذين يحرسون البؤرة الاستيطانية الجاثمة على قمة جبل صبيح.