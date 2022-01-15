دعوية "الجهاد" تدعو الجميع لإغاثة المتضررين بغزة من المنخفض الجوي

دعت الإدارة العامة للوعظ والإرشاد باللجنة الدعوية العامة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، الجميع إلى النزول للميدان لإغاثة الأهالي المتضررين في قطاع غزة، جراء استمرار تساقط الأمطار بفعل المنخفض الجوي الذي ضرب فلسطين، يوم الخميس الماضي.

إليك نص البيان:

نداء هام وعاجل للأئمة والدعاة صادر عن اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

قال سبحانه وتعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ ولَا يُسْلِمُهُ، ومَن كانَ في حَاجَةِ أخِيهِ كانَ اللَّهُ في حَاجَتِهِ، ومَن فَرَّجَ عن مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرُبَاتِ يَومِ القِيَامَةِ، ومَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ)...

وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه..

انطلاقاً من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، واستجابة لدعوة حركتنا المجاهدة الحاضرة والمساندة لأبناء شعبنا وعائلاته المستورة والمتضررة في ظل هذا المنخفض الجوي الشديد والذى تضررت بسببه كثير من منازل وبيوت المواطنين؛ وجب علينا النزول للميدان وأن نكون بالمقدمة في إغاثة أهلنا المتضررين، كما يجب علينا دعوة الناس وحثهم على التكافل والمؤازرة لبعضهم، ومد يد العون والمساعدة كلٌ على قدر استطاعته ومقدرته... وهذا ما توعدنا عليه من خصال وصفات النخوة والشهامة لدى أبناء شعبنا الفلسطيني في اوقات المحن والشدائد.