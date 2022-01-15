الأسير محمد العارضة يواصل إضرابه عن الطعام رفضًا لسياسات الاحتلال ضده

يواصل الأسير محمد العارضة، اليوم السبت إضرابه عن الماء والطعام والحديث لليوم الثالث على التوالي، رفضًا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القمعية التي تمارسها بحقه داخل الزنازين التي تشهد أوضاع صحية ومعيشة صعبة للغاية.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء والجرحى، بأنّ الأسير المعزول العارضة مضرب عن الطعام بسبب استمرار إدارة سجن "عسقلان" في تنفيذ عقوبات جديدة أصدرتها بحقه بتاريخ 12/12/2021م عقب التصريح الذي أدلى به لوسائل الاعلام في جلسة محاكمته السابقة.

وتمثلت العقوبات "الإسرائيلية" في منع زيارة لمدة شهرين، ومنع كانتينة لمدة شهرين، ومنع كهربائيات لمدة شهرين وأسبوعين عزل في الزنازين.

وقام الأسير العارضة، بإرجاع وجبات الطعام من أجل وقف العقوبات المفروضة بحقه، ووعدته الإدارة مرات عديدة بإنهاء العقوبات لكنها تراوغ وتماطل ولا تستجيب، معلنًا أن مطلبه الحالي ليس العقوبات المفروضة عليه فحسب وإنما للمطالبة أيضًا بإخراجه من العزل.

جدير بالذكر أن الأسير محمد عارضة من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، قد اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 16/05/2002م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى عشرين عامًا أخرى، تحت مزاعم واهية.