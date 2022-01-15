أحدث الأخبار عن المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين

أكد الراصد الجوي داوود الطروة، اليوم السبت، أن تأثير المنخفض الجوي سيستمر الليلة فيما ستتساقط الأمطار في فلسطين الليلة، وغدا الأحد.

وأوضح الطروة، أن هذا المنخفض ينتهي مساء الأحد كما يسود طقس شديد البرودة بشكل كبير خلال ساعات الليل ليوم غدٍ.

أما يومي الإثنين والثلاثاء، فإن هناك موجة صقيع سيتخللها انخفاض درجة الحرارة إلى صفر، بحسب الراصد الجوي.

وحذر الطروة، المزارعين من تشكل الصقيع والانجماد، داعيًا إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، وتابع بالقول : إن" الأمطار ستستمر بالتساقط يومي الأربعاء والخميس يعقبها موجة صقيع أخرى".

وأضاف أن "الأسبوع المقبل سيشهد منخفض جوي جديد مع رياح شديدة، وانخفاض واضح في درجات الحرارة".