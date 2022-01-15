الجهاد الإسلامي تطلق حملة لإغاثة المتضررين جراء هطول الأمطار على غزة

أطلقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، حملة لإغاثة المواطنين الذين تضرروا جراء تواصل هطول الأمطار على مناطق قطاع غزة.
وقال القيادي في الحركة محمد الحرازين: إنه جرى تشكيل لجان في كافة مناطق قطاع غزة من أجل الوقوف عند مسؤولياتها، والتخفيف عنهم في ظل موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة في الوسطى وغزة وشمال القطاع.
وأوضح الحرازين لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه تم توزيع الفرق التطوعية اللازمة لمساعدة الناس، وإمدادهم بالإمكانيات المتاحة لستر البيوت المتهالكة من "زينقو" وألواح "اسبست"، مشيرًا إلى أن الحملة تجري على قدم وساق.
وأشار إلى أن هناك طواقم ميدانية وإدارية تشرف على الحملة التي أطلقتها حركة الجهاد في جميع محافظات قطاع غزة.
وأكد الحرازين أن حركة الجهاد الإسلامي، تسعى من أجل خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، لا سيما في ظل المنخفض الجوي الذي تسبب بأضرار كبير في بعض المناطق، موجها رسالة للمواطنين: " نحن معكم ولن نتخلى عنكم".
ووفق القيادي في الحركة، فإن الحملة تشمل تركيب نايلون للبيوت التي تتسرب المياه من أسطحها، ومساعدة المواطنين الذين دخلت السيول إلى بيوتهم.
ولفت إلى أن هناك فرق تطوعية تستعد لمساعدة البلديات في تصريف المياه المتجمعة في شوارع قطاع غزة.
يذكر أن قطاع غزة يشهد تساقط كميات كبيرة من الأمطار، منذ صبيحة اليوم السبت، ما تسبب بغرق عدد من الشوارع، والمفترقات الحيوية في غزة.
للتواصل يرجى التواصل مع أرقام لجنة الطوارئ اقليم غزة:
اللجنة العامة في الاقليم:
الاخ/ ابو البراء حرب، 0592900350
الاخ/ ابو عبيدة الجمال، 0597414341
منطقة الزيتون:
الاخ/ عمر قنديل،599275985
الاخ/ علي ياسين،598910174
الاخ/ صلاح فتوح،599706169
منطقة التركمان:
الاخ/ فادي عياد،597800378
الاخ/ فضل العطا،599955061
الاخ/ نائل اسليم،592658761
منطقة اجديدة:
الاخ/ فادي سكر،595921906
الاخ/ سعد العجلة،599052034
الاخ/ إبراهيم الحية،599901402
منطقة التفاح:
الاخ/ احمد عليوه،592487770
الاخ/ حمزة أبو الطيف،597356880
الاخ/ محمود الجمال،597414341
منطقة الدرج:
الاخ/ منذر الشرفا،595075501
الاخ/ نهاد كردش،599182299
الاخ/ اشرف سرحان،599761562
منطقة الزرقاء:
الاخ/ هاني رضوان،595909072
الاخ/ عز الدين الوحيدي،592491022
الاخ/ محمد الزرد،599611159
منطقة الرضوان والنصر:
الاخ/ ميسرة ابو خوصة،592630330
الاخ/ محمد مصلح،592137613
الاخ/ لؤي الميناوي،597607929
منطقة الشاطئ:
الاخ/ محمد الشرافي،598282751
الاخ/ عبد الرحمن دحلان،599808574
الاخ/ محمد غانم،595079767
منطقة الرمال:
الاخ/ محمد وسيم مرتجى،594444501
الاخ/ وديع بكر،597878360
الاخ/ جهاد ابو حصيرة،598261684
منطقة الصبرة والتل :
الاخ/ محمد الجبالي،599654299
الاخ/ حسين الحلو،599900287
الاخ/ محمد شملخ،599459410