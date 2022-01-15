الجهاد الإسلامي تطلق حملة لإغاثة المتضررين جراء هطول الأمطار على غزة

أطلقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، حملة لإغاثة المواطنين الذين تضرروا جراء تواصل هطول الأمطار على مناطق قطاع غزة.

وقال القيادي في الحركة محمد الحرازين: إنه جرى تشكيل لجان في كافة مناطق قطاع غزة من أجل الوقوف عند مسؤولياتها، والتخفيف عنهم في ظل موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة في الوسطى وغزة وشمال القطاع.

وأوضح الحرازين لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه تم توزيع الفرق التطوعية اللازمة لمساعدة الناس، وإمدادهم بالإمكانيات المتاحة لستر البيوت المتهالكة من "زينقو" وألواح "اسبست"، مشيرًا إلى أن الحملة تجري على قدم وساق.

وأشار إلى أن هناك طواقم ميدانية وإدارية تشرف على الحملة التي أطلقتها حركة الجهاد في جميع محافظات قطاع غزة.

وأكد الحرازين أن حركة الجهاد الإسلامي، تسعى من أجل خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، لا سيما في ظل المنخفض الجوي الذي تسبب بأضرار كبير في بعض المناطق، موجها رسالة للمواطنين: " نحن معكم ولن نتخلى عنكم".

ووفق القيادي في الحركة، فإن الحملة تشمل تركيب نايلون للبيوت التي تتسرب المياه من أسطحها، ومساعدة المواطنين الذين دخلت السيول إلى بيوتهم.

ولفت إلى أن هناك فرق تطوعية تستعد لمساعدة البلديات في تصريف المياه المتجمعة في شوارع قطاع غزة.

يذكر أن قطاع غزة يشهد تساقط كميات كبيرة من الأمطار، منذ صبيحة اليوم السبت، ما تسبب بغرق عدد من الشوارع، والمفترقات الحيوية في غزة.

للتواصل يرجى التواصل مع أرقام لجنة الطوارئ اقليم غزة:

اللجنة العامة في الاقليم:

الاخ/ ابو البراء حرب، 0592900350

الاخ/ ابو عبيدة الجمال، 0597414341

منطقة الزيتون:

الاخ/ عمر قنديل،599275985

الاخ/ علي ياسين،598910174

الاخ/ صلاح فتوح،599706169

منطقة التركمان:

الاخ/ فادي عياد،597800378

الاخ/ فضل العطا،599955061

الاخ/ نائل اسليم،592658761

منطقة اجديدة:

الاخ/ فادي سكر،595921906

الاخ/ سعد العجلة،599052034

الاخ/ إبراهيم الحية،599901402

منطقة التفاح:

الاخ/ احمد عليوه،592487770

الاخ/ حمزة أبو الطيف،597356880

الاخ/ محمود الجمال،597414341

منطقة الدرج:

الاخ/ منذر الشرفا،595075501

الاخ/ نهاد كردش،599182299

الاخ/ اشرف سرحان،599761562

منطقة الزرقاء:

الاخ/ هاني رضوان،595909072

الاخ/ عز الدين الوحيدي،592491022

الاخ/ محمد الزرد،599611159

منطقة الرضوان والنصر:

الاخ/ ميسرة ابو خوصة،592630330

الاخ/ محمد مصلح،592137613

الاخ/ لؤي الميناوي،597607929

منطقة الشاطئ:

الاخ/ محمد الشرافي،598282751

الاخ/ عبد الرحمن دحلان،599808574

الاخ/ محمد غانم،595079767

منطقة الرمال:

الاخ/ محمد وسيم مرتجى،594444501

الاخ/ وديع بكر،597878360

الاخ/ جهاد ابو حصيرة،598261684

منطقة الصبرة والتل :

الاخ/ محمد الجبالي،599654299

الاخ/ حسين الحلو،599900287

الاخ/ محمد شملخ،599459410