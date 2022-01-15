الدفاع المدني يوضح لـ"فلسطين اليوم" حصيلة الأضرار جراء استمرار الأمطار على قطاع غزة

أعلن مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، رائد الدهشان، اليوم السبت، أن جهاز الدفاع المدني تعامل منذُ مساء يوم الخميس حتى ساعات الصباح الباكر من اليوم مع عشرات المُهمات الميدانية في مناطق مختلفة بقطاع غزة، إثر المنخفض الجوي المستمر الذي ضرب فلسطين، مؤخرًا.

وأكد الدهشان، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الدفاع المدني تعامل مع 36 مهمة حتى الساعة الثامنة صباحًا والعدد مرشح للزيادة، تخللها شفط مياه وإخماد حرائق والتعامل مع الألواح المعدنية المتطايرة والبرك المائية التي تشكلت بفعل تساقط الأمطار، مشيرًا إلى عدم تسجيل إصابات بين صفوف المواطنين.

وأوضح أن جهاز الدفاع المدني أعلن حالة الطوارئ بين صفوف كوادره ورجاله في محافظات القطاع كافة، من أجل التعامل مع الاضرار التي قد يخلفها المنخفض الجوي العميق، محذرًا من تشكل السيول وطوفان من المياه في بعض المناطق جراء تهالك البنية التحتية وقلة الامكانات.

وشدّد الدهشان، على ضرورة توخي المواطنين الحذر الشديد وعدم المجازفة في الخروج من المنزل أثناء أيام المنخفض، خشية من تعرض حياتهم للخطر بفعل تداعيات قوة الرياح وتساقط الأمطار بغزارة وموجة الصقيع.

وبخصوص حالة التبرك التي حصلت أمام مدرسة تابعة لـ"الأونروا" بمدينة غزة، أشار مدير العمليات في الجهاز المدني، إلى أنه تمت شفط المياه من المكان، مبينًا إلى أن الأمور قد عادت إلى مجراها الطبيعي.

وطالب الدهشان، من المؤسسات الدولية والمعنية بضرورة توفير معدات خاصة لجهاز الدفاع المدني التي تفتقدها إثر الحصار "الإسرائيلي" المفروض على القطاع منذ عام 2007، مؤكدًا أن غياب تلك المعدات والأدوات تعرقل من عملية المهام في التعامل مع حالة الغمر وإنقاذ الأشخاص.

الجدير بالذكر، أن جميع الأراضي الفلسطينية تبقى تحت تأثير المنخفض الجوي وهطول الأمطار بين الحين والآخر فوق معظم المناطق وتكون غزيرة أحياناً ومع ليلة الأحد/الاثنين، كما يفيد الراصد الجوي ليث العلامي.