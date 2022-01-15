شقيق أبو هواش يتحدث لـ"فلسطين اليوم" عن الأوضاع الصحية للأسير بعد إصابته بـ"كورونا"

حذر شقيق الأسير هشام أبو هواش، اليوم السبت، من خطورة الوضع الصحي لأخيه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مشفى (أساف هاروفيه) "الإسرائيلي "، إذ يُعاني هشام الذي انتزع حريته بعد الإضراب المفتوح عن الطعام استمر 141 يومًا من أعراض صحية خطيرة جراء انتقال العدوى إليه.

وأكد عماد أبو هواش لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هشام يُعاني من أعراض صحية غير مستقرة بسبب إصابته بـعدوى "كوفيد-19" تتمثل في دوخة، وألم في الرأس والظهر، والصدر والرقبة، بالإضافة إلى آلام شديدة في المفاصل، وارتفاع في درجات الحرارة.

وقال أبو هواش: إن "سلطات الاحتلال نقلت هشام إلى مشفى عزل كورونا في مدينة تل أبيب، وفيه يتلقى العلاج اللازم ضد الوباء"، لكن العائلة لا تثق في العلاج الذي تقدمه (إسرائيل) له، في ظل عدم معرفة اسم الدواء المستخدم في العلاج.

وأضاف شقيق الأسير: "هناك شكوك حول تعمد الاحتلال بنقل العدوى الفيروسية لهشام عبر ممرضة أو شيء ما، أثناء تواجده في مشفى (إسرائيلي)".

وذكر أبو هواش، أن العائلة تطمئن على الحالة الصحية للأسير عبر أطباء، وممرضين من الداخل المحتل، يعملون داخل مشفى العزل.

وأشار إلى أن هشام يُعاني من الإصابة بجرثومة "مورسا" في الدم قد انتقلت إليه وهو داخل المشافي "الإسرائيلية" في الرملة، سابقًا، وتستولي الجرثومة على الأملاح، والفيتامينات في الجسم، مشيرًا إلى أنه حتى اللحظة لم يتمكن الأطباء من التخلص منها، وهي تشكل خطرًا على حياته.

وطالب أبو هواش، بالإفراج عن شقيقه المريض وتحويله إلى مستشفيات الضفة، لتلقي العلاج تحت أنظار عائلته، والاطمئنان عليه بكل أريحية تامة.

الجدير بالذكر، أن الأسير هشام أبو هواش، أصيب، يوم الخميس، بفيروس كورونا بعد 12 يوماً من انتهاء إضرابه عن الطعام. وأعلن الأسير وقف إضرابه عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في الـ 26 من شباط/فبراير المقبل".

صورة: نقل الأسير هشام أبو هواش إلى مشفى عزل كورونا، بعد تأكيد إصابته بالعدوى

