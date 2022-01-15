بالصور "مصر" تواصل أعمال البناء في مدينة العاشر من رمضان شمال غزة

تواصل اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة، لليوم السابع على التوالي البناء في المدن المصرية السكنية التي ستبنيها مصر في غزة.

وزار مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" المنطقة شمال غزة، حيث لوحظ حركة نشطة والبناء بوتيرة عالية في مدينة العاشر من رمضان، المقامة شمال قطاع غزة، وهي أولى المدن السكنية المصرية التي ستبنى في غزة.

وكان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان، قال في وقت سابق، إن العدوان "الإسرائيلي" خلّف خسائر مادية مباشرة بقيمة 450 مليون دولار، فضلا عن الخسائر غير المباشرة، وتمثلت أضرار قطاع الإسكان في هدم قرابة 1650 وحدة سكنية بشكل كلي، وما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.

وأوضّح سرحان، أن الأضرار المباشرة في القطاعات الأخرى من بنى تحتية ومنشآت اقتصادية وزراعية وتعليمية وصحية، قدرت قيمتها بحوالي 150 مليون دولار، وقرابة 95 مليونا في قطاع التنمية الاقتصادية و30 مليونا في التنمية الاجتماعية، مؤكدا أنه لا يوجد أي تعهدات لإعادة إعمار الأبراج السكنية المهدومة كليًا حتى الآن.

في حين، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة: إن إنشاء المدن المصرية في قطاع غزة، سيعمل على إعادة الحياة لمصانع وشركات المقاولات في القطاع، بعدما أوشكت على إغلاق أبوابها جراء منع إدخال المواد اللازمة للإعمار، وستشغل قرابة 18 ألف عامل".

وتوقّع العمصي في تصريح صحفي، أن تشغّل المدن التي قد يستغرق بناؤها عاما كاملاً في حال لم تتوقف عن العمل آلاف العمال وهو ما قد يساهم في إعادة عجلة الدوران لقطاع الإنشاءات المشلول منذ عدة سنوات، بحيث يساهم بناء كل مدينة مصرية تشغيل من خمسة إلى ستة آلاف عامل بإجمالي 18 ألف عامل في المدن المصرية السكنية الثلاث.

واعتبر اعتماد جميع مصانع غزة الإنشائية، لصناعة المواد اللازمة للإعمار، وبناء المدن المصرية، خطوة مهمة في طريق البدء بالخطوات العملية لإعادة الإعمار ومد المصانع بشريان الحياة، مشيرا إلى أنه تم البدء بإنشاء العمارة الأولى في مدينة العاشر من رمضان غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مع الشروع بأعمال تسوية للأراضي التي ستُبنى عليها المدينة الثانية في مدينة الزهرة وسط قطاع غزة.

ورجح العمصي، أن ترسى العطاءات على شركات المقاولات هذا الأسبوع، مثنيًا على الدور المصري في تحريك عجلة الإعمار والبدء بالإعمار.

















