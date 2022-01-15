الدفاع المدني برام الله يصدر تحذيرات مهمة للمواطنين بشأن التعامل مع المنخفض الجوي

أصدر جهاز الدفاع المدني في رام الله بالضفة الغربية، اليوم السبت، تحذيرمهمة للمواطنين في ظل انخفاض درجات الحرارة المتوقعة للأسبوع المقبل إثر المنخفض الجوي الذي تشهده جميع الأراضي الفلسطينية، حاليًا.

ونصح الدفاع المدني المواطنين والمزارعين بضرورة اتباع بعض السلوك، والأساليب في التعامل مع المنخفض الجوي، وهي التالي:

استخدام آمن لوسائل التدفئة، وإبعادها عن الستائر والاسرة وعدم تشغيلها اثناء النوم .

تجنب تحميل التيار الكهربائي أحمالاً زائدة تفاديا للتماس الكهربائي في وسائل التدفئة والتسخين.

على المزارعين ومربي الدواجن والحيوانات الحذر من التجمد المتوقع ليومي الإثنين، والثلاثاء القادمين.

ودعت المواطنين، لضرورة أخذ معلومات الطقس من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية التي تخلو تنبؤاتها من المبالغة والتهويل للحالة القادمة، كون تأثيرها ستكون أكثر فاعلية على القطاع الزراعي.

وأكد الدفاع المدني، أن طواقمه ومن خلال التعاون مع كافة الجهات العاملة في حالات الطوارئ على درجة عالية من الاستعداد لتقديم المساعدة في كافة الاوقات.