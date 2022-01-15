الداخلية بغزة تصدر تنويهًا مهماً للمسافرين عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، اليوم السبت، تنويهًا مهماً للمسافرين عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وأفادت الداخلية بغزة، بأن الجانب المصري يمنع الكميات التجارية من المواد المذكورة أدناه من عبور الأراضي المصرية، ويقوم بإرجاعها ومن يحملها.

ونشرت الكميات التجارية الذي يمنع الجانب المصري دخولها وهي: (الفواكه بأنواعها، حلوى "الشتوي"، حليب البودرة، ملابس البالة، جاكيت "النفخ"، الطناجر الكهربائية، طناجر الضغط، علب التونة، الصابون).

وتأمل الهيئة، من المسافرين مراعاة ذلك وعدم اصطحاب تلك المواد.