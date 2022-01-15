8 وفيات و332 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أفادت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 8 وفيات، و332 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و310 حالات تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة سجلت على النحو التالي: قطاع غزة (2)، طولكرم (2)، نابلس (1)، طوباس (1)، بيت لحم (1)، الخليل (1).

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل 19، ضواحي القدس 8، رام الله والبيرة 88، بيت لحم 59، طولكرم 14، نابلس 34، طوباس 6، قلقيلية 3، جنين 15، سلفيت 1، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 80، فيما تم إجراء 3384 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل 21، ضواحي القدس 6، رام الله والبيرة 63، بيت لحم 37، طولكرم 10، نابلس 18، طوباس 13، جنين 15، سلفيت 2، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 120.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 53 مصاباً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" بمستشفيات الضفة 93 مصابا، بينهم 19 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.