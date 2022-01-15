وفد قيادي من حماس يزور الجزائر الأسبوع الجار

تلقت حركة حماس، اليوم السبت، دعوة لزيارة الجزائر؛ للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقالت الحركة في بيان لها: "تلقى الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة " حماس " من السفير الجزائري في قطر دعوة لزيارة وفد من قيادة الحركة إلى الجزائر؛ للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون".

ووفق بيان الحركة، فقد رحّب رئيس الحركة بالدعوة الجزائرية، وشكل وفدًا من عضوي المكتب السياسي د. خليل الحية، وحسام بدران، إذ سيغادران هذا الأسبوع إلى الجزائر العاصمة.