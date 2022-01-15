دعاء المطر والرياح والبرق، يمر علينا فصل الشتاء، وفي ذروة الشتاء تشهد البلدان منخفضات جوية تصحبها رياح وأمطار وبرق ورعد، وعلى الرغم من أنه فصل الخير إلا أنه يضر بالكثير من الفئات، وخاصة الذين يسكنون في منازل منخفضة عن الأرض وأصحاب البسطات، حتى أن الجميع يبحث عن أدعية المطر والبرق والرعد في الأحاديث النبوية الشريفة، كونهم يقتدون بما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويفعلون ما كان يفعله.

وتكتظ محركات البحث عبر الانترنت بالبحث عن دعاء المطر والرياح والبرق، وخاصة مع التقلبات الجوية والمنخفضات المصحوبة بالرياح والعواصف الثلجية والأمطار، إلا أن فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، يصر على تسهيل مهام البحث لكم عن تلك الأدعية، ويضعها عبر موقع الوكالة ومنصاتها الأخرى.

دعاء المطر والرياح والبرق

وفي العديد من دول العالم تهب عواصف ثلجية ومنخفضات ورياح قوية تخلف كوارث بيئية وتغرق وتهدم البيوت وتقتل الناس، وتقتلع الأشجار، لذلك يبحث هؤلاء عن أدعية لتجنب تلك الكوارث التي قد يشهدونها في الكثير من الدول.

وتتعد الأدعية التي تخص هبوب الرياح وهطول الأمطار والبرق والرعد، لكن نحصر لكم عدد منها، للإفادة ولعل الله سبحانه وتعالى يجنب عنكم أي كارثة يمكن أن تحل بكم بفعل قوة الرياح والبرق والرعد.

دعاء المطر والرياح والبرق

وتتنوع أدعية المطر والرياح والبرق كما أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمعظم المسلمون يقتدون ما ورد على لسان النبي ويبتعدون عن ما ابتعد عنه، ولا يمكن لهم مخالفة ما ورد عنه في الأحاديث النبوية الصحيحة.

وعند سماع صوت الرعد كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته". ثم يقول: "إن هذا لوعد شديد لأهل الأرض".

الدعاء عند نزول الغيث والريح:

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ"

" اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا". المطر النافع(الغيث).