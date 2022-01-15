وفد الجهاد يُعزي بوالدة الاستشهادي أبو العسل في طولكرم

قدَمَ وفدٌ من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت 15/1/2022، واجب التعازي والمواساة لعائلة أبو العسل الكرام، بوفاة والدة الاستشهادي البطل مراد أبو العسل في عنبتا بطولكرم بالضفة المحتلة.

وضمَ الوفدُ القادة المحررين، خضر عدنان وماهر الأخرس ونصر عمور وبسام ذياب.

وتحدث القيادي المحرر خضر عدنان في كلمة له، مشيداً بأهالي بلدة عنبتا الطيبة بذكر الشهداء والأسرى، مشيراً إلى مقام ذوي الشهداء الذين قدموا فلذات أكبادهم في سبيل الله.

وقدم التعازي والمواساة بوفاة والدة الاستشهادي مراد أبو العسل، للعائلة الكريمة وإلى أبناء الفقيدة، داعياً لها بالرحمة والمغفرة بما قدمته من صبر وتضحية.

واستشهد المجاهد مراد أبو العسل، في 30 يناير عام 2002م، أثناء تنفيذه عملية نوعية من أكثر العمليات تعقيداً، واًسفرت عن مقتل اثنين من ضباط مخابرات العدو.

كما زار الوفد القيادي، عائلة الأسير القائد زيد بسيسي والاطمئنان على صحة وسلامة والدته الفاضلة في بلدة رامين بطولكرم.

وكانت الحاجة أم عدنان، قد أُدخلت المستشفى مؤخراً إثر وعكة صحية ألمّت بها، داعين لها بالسلامة التامة وأن يكرمها بالصحة ورؤية ابنها محرراً من سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسير القائد زيد بسيسي هو أمير الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي داخل السجون، ويخضع للعزل الانفرادي مع الأسير القائد عبد الله العارضة عقب عملية "نفق الحرية".