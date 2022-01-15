البطش: الجهاد تقبل دعوة الجزائر وستتوجه نهاية الشهر لبحث "استعادة الوحدة"

أكد القيادي خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي مسؤول العلاقات الوطنية، اليوم السبت 15/1/2022، أن الحركة قررت قبول الدعوة والذهاب للجزائر، في نهاية الشهر الحالي.

وأضح القيادي البطش في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحركة تلقت دعوة من سفارة دولة الجزائر بدمشق لزيارة الجزائر واللقاء مع الفريق الجزائري.

وبين البطش، أن الحركة ستتوجه في الثلاثين من شهر يناير الجاري، للمشاركة في اللقاء لبحث موضوع استعادة الوحدة قبيل انطلاق أعمال القمة العربية بالجزائر.

وكانت مصادر خاصة أكدت في وقت سابق لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن وفود الفصائل لن تأتي إلى الجزائر مجتمعة، إنما سيحضر كل وفد على حده أولاً وبشكل منفصل، موضحةً أن الجزائر ترغب بالاستماع إلى كل فصيل فلسطيني على حده وسماع وجهة نظره وتصوراته، على ان تحدد الخطوة التالية في ضوء النتائج.

ووفقاً للفصائل، تضم الفصائل الستة: فتح، حماس، الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية – “القيادة العامة”.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعلن في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، خلال حديثه في مؤتمر صحفي، عقب استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في الجزائر العاصمة، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية.

ولم يحدد الرئيس الجزائري موعداً لعقد هذا اللقاء، واكتفى بالقول إنه سيكون "قريباً".

المبادرة الجزائرية لاقت ترحيباً واسعاً من الفصائل الفلسطينية، وهي التي تستهدف تعزيز وحدة الجبهة الداخلية وإغلاق صفحة الانقسام الممتد منذ 2007، حيث أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، تيسير خالد، أن المبادرة الجزائرية تشكل فرصة ثمينة أمام جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية من أجل تعزيز الوحدة في مواجهة إسرائيل.

بدورها، اعتبرت حركة "فتح"، أن دعوة الرئيس الجزائري "مهمة وغالية على قلوب كل الفلسطينيين، حيث يرحب بها الكل"، وشددت على لسان القيادي، زيد الأيوبي، على "مكانة الجزائر التي يمكن أن تسهم في إنجاح هذا المؤتمر، بخاصة إذا حضرت حماس والفصائل المدعومة من إيران هذا المؤتمر بنوايا صافية وفق أجندة وطنية فلسطينية".

وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي منذ عام 2007، بين حركتي "حماس" "وفتح".