"الحيتان" تخلّوا عن دعم "بيتكوين".. إليكم سعر أهم العملات الرقمية اليوم

تباينت أسعار العملات الرقمية، اليوم السبت 15 يناير 2022، وسط هدوء الطلب على العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين"، بينما قفز سعر "لايتكوين" 6.56%.

وصعدت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنحو 0.19% إلى 2.06 تريليون دولار، وبلغ عدد العملات الرقمية في السوق 10002 عملة.

وقفزت عملة دوجكوين محققة مكاسب كبيرة تجاوزت 20%، لتصبح بذلك أكثر العملات الرقمية ارتفاعا على الإطلاق خلال تداولات أخر 7 أيام.

في الوقت نفسه خسرت "بيتكوين" العملة الرقمية الأشهر" بيتكوين" دعم الحيتان عبر عمليات شراء مكثفة التي توقفت منذ أيام عدة.

ويُطلق اسم الحيتان على الأشخاص الذين يملكون مبالغ كبيرة من "بيتكوين"، ويشكلون مصدر قلق كبير للمستثمرين، إذ إنهم قادرون على التسبّب في هبوط أسعار هذه العملة من خلال بيعهم لجزء فقط مما يمتلكونه منها.

جدير بالذكر أن جاري جينسلر رئيس "لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" طالب في وقت سابق "الكونجرس" بتزويد اللجنة بمزيد من الصلاحيات لمراقبة تداول العملات المشفرة وإقراضها ومنصات تداولها.

وحسب تقرير حديث، فإن 73% من المستثمرين المؤسسيين ومديري الثروات يعتقدون أن منح لجنة الأوراق المالية والبورصات تلك الصلاحيات سيكون له تأثير إيجابي على سعر الأصول المشفرة والرقمية، بينما يعتقد 32% أنه سيكون له تأثير إيجابي للغاية.

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 15 يناير 2022

ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 0.18% ليصل إلى 42932.38 دولار.

وصعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.29% إلى 3308.44 دولار.

وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.75% لتصل إلى 490.89 دولار.

ونزل سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 0.69% ليسجل 1.26 دولار.

وانخفض سعر عملة ريبل XRP بنسبة 1.35% إلى 0.7716 دولار.

في حين زاد سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 0.70% إلى 27.15 دولار.

وارتفع سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 0.33% إلى 0.1894 دولار.

وارتفع سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 6.56% ليصل إلى 148.81 دولار.

وصعد سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 2.53% إلى 25.74 دولار.