خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى، أن خمسة أسرى من الضفة المحتلة يدخلون اليوم 15/1/2022، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة.

والأسرى هم:

من مدينة رام الله/

الأسير مجدي حسين يوسف الريماوي (57 عامًا)..

والأسير حمدي أحمد عثمان قرعان (48 عامًا)..

المحكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقلان منذ عام 2002، وأمضيا 20 عامًا في السجون.

من جنين/

الأسير محمد أحمد ناجى أبو الرب المحكوم بالسجن 30 عامًا..

والأسير حمزة محمد عبد القادر أبو الهيجا (41 عامًا) المحكوم بالسجن 26 عامًا..

وهما معتقلان منذ عام 2003، وأمضيا 19 عامًا في السجون.

من مدينة طولكرم/

الأسير موسى حسن عيسى خولي (38 عامًا) المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 18 عامًا في السجون.