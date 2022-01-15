نشر إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإحصائية التي، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6157 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 5653.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6074 مواطناً و52 أجنبياً، و31 من فلسطينيي الداخل المحتل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 5552 مواطناً، و64 أجنبياً، و37 من فلسطينيي الداخل.

يشار إلى أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.